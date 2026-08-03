Noida News: एनपीसीएल ने पांच सोसाइटियों को नोटिस भेजे

Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पांच सोसाइटियों को नोटिस भेजे। जांच में आंतरिक खामियों की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होना पाया गया था। एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि सोमवार को निराला ग्रीनशायर सोसाइटी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। सोसाइटी प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर अपने आंतरिक बिजली ढांचे की मरम्मत और सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सोसाइटी में आंतरिक ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होती है। इसके अलावा रविवार को आम्रपाली सेंचुरियन पार्क और जेएम फ्लोरेंस में भी आंतरिक तकनीकी खामियों के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।

एनपीसीएल ने इन दोनों सोसाइटियों को भी नोटिस जारी कर अपने आंतरिक बिजली ढांचे को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। टीम की जांच में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में आंतरिक बिजली पैनल में अधिक नमी के कारण बिजली की समस्या आई, जबकि जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी में बिजली उपकरणों के उचित रखरखाव और समय पर देखभाल के अभाव में इन्सुलेशन खराब हो गया, जिससे ट्रिपिंग की समस्या सामने आई।एनपीसीएल की ओर से पंचशील ग्रीन-1, अजनारा होम्स और राधा स्काई गार्डन की रखरखाव टीम और एओए प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में हाईटेंशन स्विचगियर की तत्काल जांच, रखरखाव और परीक्षण कराने के साथ-साथ पूरे बिजली ढांचे का तकनीकी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक अक्सर देखा गया है कि जब भी इन सोसाइटियों में बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो लोगों को यह बताया जाता है कि एनपीसीएल से बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। बीते साल एनपीसीएल की ओर से जारी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटियों ने अपने बिजली ढांचा में आवश्यक सुधार किए हैं, लेकिन अब भी कुछ सोसाइटियों में स्थिति पहले जैसी बनी हुई है, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले परिवारों पर पड़ रहा है।