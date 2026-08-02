Noida News: गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने रविवार को सेक्टर 122 स्थित एफएनजी सर्विस रोड से
Noida News: नोएडा। सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने रविवार को सेक्टर 122 स्थित एफएनजी सर्विस रोड से स्कूटी से गांजे की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बिहार के छपरा के खरीदहा गांव निवासी अरविंद के रूप में हुई। वह वर्तमान में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति के पास किराये पर कमरा लेकर रहता है। वह 2108 में गाजियाबाद के विजयनगर थाने से जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से गांजे की तस्करी करने लगता है।
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