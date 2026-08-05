Noida News: शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
Noida News: नोएडा के सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर ईश्वर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 102 पव्वे अवैध शराब बरामद हुई हैं। तस्कर दिन में शराब खरीदकर रखता था और ठेके बंद होने पर ग्राहकों को दोगुने दाम पर शराब बेचता था।
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुधवार को एक शराब तस्कर गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान सलारपुर निवासी ईश्वर के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 102 पव्वे अवैध देशी बरामद हुई है। रामलीला मैदान के पास से दबोचे गए आरोपी ने बताया कि दिन में शराब खरीदकर अपने पास रख लेता है। ठेके बंद होने पर शराब की दुकानों के पास जाता है और ग्राहकों को तलाश कर उन्हें शराब बेचता है। इसके एवज में ग्राहकों से दोगुना दाम लिया जाता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।