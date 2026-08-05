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Noida News: शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा के सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर ईश्वर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 102 पव्वे अवैध शराब बरामद हुई हैं। तस्कर दिन में शराब खरीदकर रखता था और ठेके बंद होने पर ग्राहकों को दोगुने दाम पर शराब बेचता था।

Noida News: शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुधवार को एक शराब तस्कर गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान सलारपुर निवासी ईश्वर के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 102 पव्वे अवैध देशी बरामद हुई है। रामलीला मैदान के पास से दबोचे गए आरोपी ने बताया कि दिन में शराब खरीदकर अपने पास रख लेता है। ठेके बंद होने पर शराब की दुकानों के पास जाता है और ग्राहकों को तलाश कर उन्हें शराब बेचता है। इसके एवज में ग्राहकों से दोगुना दाम लिया जाता है।

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