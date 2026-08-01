Noida News: दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्जीय दो बदमाश गिरफ्तार
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-58 थाने की पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले दो अंतरराज्यीय बदमाशों
Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-58 थाने की पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले दो अंतरराज्यीय बदमाशों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी के आठ दोपहिया वाहन और अवैध हथियार बरामद हुए। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी सेक्टर-57 स्थित शौचालय के पास से बाइक सवार दो बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे एनसीआर से दोपहिया वाहन चोरी करते हैं। आरोपियों की पहचान दिल्ली के कोंडली निवासी टीटू और मयूर विहार फेज-3 निवासी एकांत उर्फ मोनू के रूप में हुई। टीटू मूलरूप से जिला बुलंदशहर के जमालपुर गांव का रहने वाला है, जबकि एकांत जिला बागपत के मलकपुर गांव का रहने वाला है।
आरोपियों के पास से सात बाइक, एक स्कूटी और अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की भीड़भाड़ वाली मार्केट एवं कंपनियों की पार्किंग से मौका पाकर बाइक चोरी करते थे। चोरी किए गए वाहनों को कम आवाजाही वाले स्थानों पर छिपाकर रखते थे। बाद में ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें बेच देते थे। चोरी से प्राप्त धनराशि का उपयोग वे अपने शौक एवं नशे की पूर्ति में करते थे। टीटू के खिलाफ 13 ओर एकांत के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।
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