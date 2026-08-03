Noida News: भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल फोन चोरी करने वाला गिरफ्तार
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। फेज-2 थाने की पुलिस ने रविवार शाम जांच के दौरान एक आरोपी को
Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-2 थाने की पुलिस ने रविवार शाम जांच के दौरान एक आरोपी को दबोच लिया। वह भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल फोन चोरी करता है। उसके पास से 16 मोबाइल फोन और एक अवैध हथियार बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी के साथियों की पहचान और तलाश में जुटी है। सेंट्रल नोएडा जोन के एडीसीपी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान जिला आजमगढ़ के चौकी गांव के सत्यम राय के रूप में हुई। वह वर्तमान में नोएडा के सलारपुर गांव में किराये पर रहता है। पूछताछ में पता चला है कि वह शातिर किस्म का अपराधी है। वह भीड़-भाड़ वाले स्थान व साप्ताहिक बाजारों में घूम-फिरकर सीधे-साधे लोगों की रेकी करता है।
इसी बीच मौका पाकर लोगों के कीमती फोन चोरी कर लेता है। वह पकड़े जाने पर चाकू से लोगों को डराता-धमकाता भी है। चोरी के मोबाइल को कम दाम पर बेच देता है। इससे प्राप्त होने वाली रकम से अपने खर्चे व शौक पूरे करता है। उस पर नोएडा के सेक्टर 113, इकोटेक तीन, फेज तीन थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर आदि के छह मामले दर्ज हैं। वह सेक्टर 113 थाने का गैंगस्टर है।---------
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