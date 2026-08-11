Noida News: 120 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती मिली
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक जरूरतों के तहत सोमवार को 120 पुलिसकर्मियों के तबादले किए
Noida News: नोएडा। पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक जरूरतों के तहत सोमवार को 120 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। इनमें 14 सबइंस्पेक्टर, 79 मुख्य आरक्षी, 11 महिला मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी, तीन महिला आरक्षी और तीन चालक शामिल हैं। सबसे अधिक 35 पुलिसकर्मियों को सेंट्रल नोएडा जोन में भेजा गया है। इनमें अधिकांश पुलिस लाइन से हैं। ग्रेटर नोएडा जोन में 27 और नोएडा जोन में 24 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल थाने में 12 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है। इस तरह तीनों जोन और एयरपोर्ट थाने में 98 पुलिसकर्मियों की प्रमुख फील्ड तैनाती हुई है।
शेष पुलिसकर्मियों को महिला सुरक्षा इकाई, यातायात पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई, अभियोजन कार्यालय, वीसी सेल, समन-वारंट हेल्प डेस्क समेत विभिन्न कार्यालयों में जिम्मेदारी दी गई है। महिला सुरक्षा इकाई में तीन और अभियोजन कार्यालय व यातायात पुलिस में दो-दो पुलिसकर्मी भेजे गए हैं।
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