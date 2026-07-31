Noida News: 15 लोगों को गिरफ्तार करा, स्पा कराये बंद
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-58 थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों और सार्वजनिक स्थानों पर अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान पांच स्पा सेंटरों को सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने तक एहतियातन अस्थायी तौर पर बंद करा दिया। अभियान के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे 15 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देर रात सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में पुलिस ने पांच स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया। जांच में किसी भी स्पा सेंटर से कोई आपत्तिजनक सामग्री, अवैध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला।
इसके बावजूद दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तक सभी स्पा सेंटरों का संचालन अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। अभियान के दौरान मॉल की सीढ़ियों और खुले स्थानों पर शराब पीने के मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, शांति व्यवस्था भंग करने और अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।