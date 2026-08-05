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Noida News: पैदल जा रहे व्यक्ति का मोबाइल झपटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा के सेक्टर-39 में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति का मोबाइल झपट लिया। पीड़ित जाफर हुसैन ने शिकायत में बताया कि 16 जुलाई को रात करीब 10:30 बजे वह हाजीपुर की गली में चल रहे थे। बदमाशों ने उन्हें देखकर मोबाइल छीना और भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Noida News: पैदल जा रहे व्यक्ति का मोबाइल झपटा

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-39 थानाक्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति का मोबाइल झपट लिया। थाने में दी शिकायत में हाजीपुर निवासी जाफर हुसैन ने बताया कि बीते माह 16 जुलाई को रात साढ़े दस बजे के करीब वह हाजीपुर के गली नंबर पांच में बात करते हुए पैदल जा रहे थे। इसी दौरान सामने से बाइक सवार दो बदमाश आए और उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

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