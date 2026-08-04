Noida News: मेट्रो बाधित होने पर बिल्डर को नोटिस

Noida News: नोएडा, उदय सिंह। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने एक्वा लाइन की सेवा बाधित करने

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने एक्वा लाइन की सेवा बाधित करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर बिल्डर कंपनी एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनी से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई के साथ नुकसान, मरम्मत की लागत और राजस्व हानि की वसूली की जाएगी। एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक क्रांति शेखर ने बताया कि दो अगस्त को एम3एम की निर्माणाधीन साइट पर संचालित क्रेन से भारी लिफ्टिंग स्लिंग (वेबिंग स्लिंग) टूटकर सेक्टर-51 और सेक्टर-50 मेट्रो स्टेशन के बीच मास्ट नंबर 0/31 पर लगे कैंटिलीवर असेंबली और लाइव ओवरहेड इक्विपमेंट संपर्क तार में फंस गई। इससे कई मेट्रो का पेंटोग्राफ क्षतिग्रस्त हो गया और ओएचई के कई उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा।

इस घटना का प्रभाव इस घटना के कारण एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित रही। एनएमआरसी ने नोटिस में कहा है कि सात अगस्त 2025 की बैठक में एम3एम की परियोजना टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में क्रेन का बूम मेट्रो ट्रैक के ऊपर नहीं जाएगा। साथ ही उपयोग न होने या खराब मौसम के दौरान क्रेन का बूम लॉक कर उसे निर्माणस्थल की सीमा के भीतर ही रखा जाएगा। साइट प्रबंधन को कई बार मौखिक चेतावनी देने के बाद भी सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

बड़ा हादसा हो सकता था कॉरपोरेशन ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर थी और यदि स्लिंग किसी भारी लोड को उठाते समय टूटती या चलती हुई मेट्रो ट्रेन अथवा ट्रैक पर गिर जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे यात्रियों की जान को खतरा, मेट्रो ट्रेन के पटरी से उतरने, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान और लंबे समय तक सेवाएं बाधित होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी।

तीन दिन में जवाब मांगा एनएमआरसी ने इसे कंपनी की घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताते हुए कहा है कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के साथ समझौता करने वाला मामला है। एम3एम को तीन दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, अन्यथा बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के कानूनी कार्रवाई और नुकसान की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।