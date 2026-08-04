Noida News: लोकसभा के निदेशक ने जान दी

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार के सेकेंड में रहने वाले व्यक्ति ने रविवार शाम घर के एक कमरे में पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह लोकसभा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने अधिक कर्ज को आत्महत्या करने का कारण बताया। पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय विहार सेकेंड पॉकेट-7 में 40 वर्षीय गौरव गौतम परिवार के साथ रहते थे। वह लोकसभा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। परिवार में पत्नी भावना मेहता के अलावा एक बेटा, पिता पदम सिंह और भाई भी हैं। भावना मेहता बाजार में सामान खरीदने गई थीं। परिवार के अन्य लोग भी घर से बाहर थे। बाजार से जब पत्नी लौटीं तो कमरे में पंखे के सहारे गौरव गौतम फंदे पर लटके मिले। उन्होंने शोर मचाया और लोगों की मदद से उन्हें उतारकर सेक्टर-110 स्थित यथार्थ अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस के मुताबिक, घर से करीब 10 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मुख्य रूप से उसमें लिखा है कि उनके ऊपर विभिन्न कारणों से करीब 70 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। वह इसे चुका नहीं पा रहे थे। इसके चलते वह आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या के लिए परिवार के किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस ने सुसाइड नोट और मोबाइल फोन को कब्जे लेकर जांच शुरू कर दी है। एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.