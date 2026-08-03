Noida News: मंदिर से लौट रहे व्यक्ति को पीटा
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार रवि प्रकाश सिंह रैकवार । सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में मंदिर से लौट रहे व्यक्ति के साथ शराब के नशे में
Noida News: नोएडा। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में मंदिर से लौट रहे व्यक्ति के साथ शराब के नशे में धुत आरोपी ने मारपीट की। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित घर पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस से की। थाने में दी शिकायत में सेक्टर-122 निवासी सूरज ने बताया कि रविवार को वह घर के पास बने मंदिर में पूजा करके लौट रहा था। रास्ते में शराब के नशे में धुत उपदेश तिवारी ने अभद्रता और गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सूरज के साथ मारपीट की गई। आरोपी ने पीड़ित और उसके घर के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने उपदेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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