Noida News: कालिंदी कुंज और ओखला पक्षी विहार का रास्ता आज से पूरी तरह वाहनों के लिए खुल जाएगा
Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। कांवड़ियों के आगमन के चलते करीब दस दिन से बंद कालिंदी कुंज
Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। कांवड़ियों के आगमन के चलते करीब दस दिन से बंद कालिंदी कुंज और ओखला पक्षी विहार का रास्ता बुधवार से वाहनों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इससे वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों ने अपने घरों के आसपास मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। इसके बावजूद कुछ कांवड़िये धीमी गति से चलने या कोई दिक्कत की वजह से समय पर मंदिरों में नहीं पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि मंगलवार शाम तक भी कुछ कांवड़िये चिल्ला बॉर्डर से ओखला पक्षी विहार और कालिंदी कुंज होते हुए निकल रहे थे।
इस वजह से मंगलवार को कालिंदी कुंज पर दिल्ली की ओर से आने वाली एक सड़क को वाहनों के लिए नहीं खोला गया। बुधवार सुबह से दोनों रास्ते वाहनों के लिए खोल दिए जाएंगे।
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