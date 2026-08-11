Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: कालिंदी कुंज और ओखला पक्षी विहार का रास्ता आज से पूरी तरह वाहनों के लिए खुल जाएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। कांवड़ियों के आगमन के चलते करीब दस दिन से बंद कालिंदी कुंज

Noida News: कालिंदी कुंज और ओखला पक्षी विहार का रास्ता आज से पूरी तरह वाहनों के लिए खुल जाएगा

Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। कांवड़ियों के आगमन के चलते करीब दस दिन से बंद कालिंदी कुंज और ओखला पक्षी विहार का रास्ता बुधवार से वाहनों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इससे वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों ने अपने घरों के आसपास मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। इसके बावजूद कुछ कांवड़िये धीमी गति से चलने या कोई दिक्कत की वजह से समय पर मंदिरों में नहीं पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि मंगलवार शाम तक भी कुछ कांवड़िये चिल्ला बॉर्डर से ओखला पक्षी विहार और कालिंदी कुंज होते हुए निकल रहे थे।

ये भी पढ़ें:बारिश और डायवर्जन ने बिगाड़ी दिल्ली-NCR की रफ्तार; कब खुलेगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

इस वजह से मंगलवार को कालिंदी कुंज पर दिल्ली की ओर से आने वाली एक सड़क को वाहनों के लिए नहीं खोला गया। बुधवार सुबह से दोनों रास्ते वाहनों के लिए खोल दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:Noida News: रोडवेज बसें आज से अपने पुराने रूट पर चलेंगी
ये भी पढ़ें:Delhi News: मुख्य मार्गों को कांवड़ का रास्ता बनाने से जाम से जूझी दिल्ली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।