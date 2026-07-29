Noida News: घर में आकर जान से मारने की धमकी दी
Noida News: नोएडा। निठारी गांव निवासी राहुल अवाना ने पुलिस को बताया कि इसी माह की बीस
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। निठारी गांव निवासी राहुल अवाना ने पुलिस को बताया कि इसी माह की बीस तारीख को वह घर पर थे, तभी गाजियाबाद निवासी गौरव कसाना आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने झगड़ा करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गौरव के जीजा विमल अवाना ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। विमल निठारी गांव का ही रहने वाला है। घटना के बाद से पीड़ित का परिवार डरा हुआ है। शिकायत पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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