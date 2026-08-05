Noida News: रुपयों के लेनदेन में चचेरे भाइयों के बीच मारपीट
Noida News: नोएडा के सेक्टर-52 स्थित एक होटल में युवकों के बीच होशियारपुर में पार्टी के दौरान चचेरे भाईयों के साथ लेन-देन के विवाद में मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में तीन लोग घायल हुए। पुलिस ने शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार किया है।
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-52 के होशियारपुर स्थित एक होटल में मंगलवार रात पार्टी कर रहे युवकों पर उनके चचेरे भाईयों ने लेनदेन के विवाद में मारपीट कर दी। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-52 स्थित होशियारपुर गांव निवासी मिथुन, नितिन और काले अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक होटल में पार्टी कर रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले खानदानी रिश्ते के चचेरे भाई विशाल यादव, विकास, राहुल यादव, पुष्पेंद्र और आशु एक अन्य साथी के साथ मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने पार्टी कर रहे मिथुन पक्ष के लोगों से कहा कि वह उनके उधार लिए 20 हजार रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं। मिथुन पक्ष ने दूसरे पक्ष से 60 हजार रुपये उधार लिए थे, जिनमें से 40 हजार रुपये दे चुके हैं। 20 हजार रुपये बकाया हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में मिथुन, नितिन और काले गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, चर्चा है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। हालांकि, पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। शिकायत के आधार पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।