Noida News: रुपयों के लेनदेन में चचेरे भाइयों के बीच मारपीट

Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-52 के होशियारपुर स्थित एक होटल में मंगलवार रात पार्टी कर रहे युवकों पर उनके चचेरे भाईयों ने लेनदेन के विवाद में मारपीट कर दी। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-52 स्थित होशियारपुर गांव निवासी मिथुन, नितिन और काले अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक होटल में पार्टी कर रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले खानदानी रिश्ते के चचेरे भाई विशाल यादव, विकास, राहुल यादव, पुष्पेंद्र और आशु एक अन्य साथी के साथ मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने पार्टी कर रहे मिथुन पक्ष के लोगों से कहा कि वह उनके उधार लिए 20 हजार रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं। मिथुन पक्ष ने दूसरे पक्ष से 60 हजार रुपये उधार लिए थे, जिनमें से 40 हजार रुपये दे चुके हैं। 20 हजार रुपये बकाया हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में मिथुन, नितिन और काले गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, चर्चा है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। हालांकि, पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। शिकायत के आधार पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।