Noida News: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। स्वास्थ्य फ्लू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एहतियात के
Noida News: नोएडा। स्वास्थ्य फ्लू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर सरकारी और निजी अस्पतालों में वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, शासन की ओर से अब तक इसे लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की स्थिति स्पष्ट हो सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक स्वाइन फ्लू के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। एहतियातन अस्पतालों को निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने सरकारी एवं निजी अस्पतालों संचालकों को विशेष वार्ड बनाने के लिए कहा है।
साथ ही निर्देशित किया गया है कि बुखार, जुकाम और खांसी समेत अन्य बीमारी के लक्षण दिखने पर स्वाइन फ्लू की जांच बढ़ाई जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।