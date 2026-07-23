Noida News: मेट्रो रूट की वजह से बिजली लाइन का काम रुका

Noida News: नोएडा, उदय सिंह। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट में मेट्रो और हाईस्पीड ट्रेन का

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट में मेट्रो और हाईस्पीड ट्रेन का रूट प्रस्तावित होने के कारण यहां 33 हजार केवी की बिजली लाइन का काम रुक गया है। ऐसे में सेक्टर-45 स्थित 220 केवी के बिजली उपकेंद्र के जल्द शुरू होने की उम्मीद खत्म हो गई है। यहां के सेक्टरों के लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। सेक्टर-45 में 220 केवी का बिजली उपकेंद्र बनाया जा रहा है।

बिजली उपकेंद्र का निर्माण इस बिजली उपकेंद्र को विद्युत निगम के ट्रांसमिशन विभाग की देखरेख में प्राधिकरण की ओर से इसका निर्माण कराया जा रहा है। इस उपकेंद्र को सेक्टर-148 स्थित 400 केवी के बिजली उपकेंद्र से जोड़ने के लिए 33 हजार केवी की लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इस लाइन का करीब 50 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो चुका है।

काम रुकने का कारण विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट में 33 हजार केवी की लाइन बनाई जा रही है। इस ग्रीन बेल्ट में ही प्राधिकरण की ओर से मेट्रो ट्रैक प्रस्तावित है। इस ग्रीन बेल्ट में ही हाईस्पीड ट्रेन का रूट भी प्रस्तावित है। ऐसे में 33 हजार केवी की बिजली लाइन का काम रोक दिया गया है। जब तक मेट्रो और हाईस्पीड ट्रेन का रूट साफ नहीं होता है, तब तक लाइन का काम बंद रहेगा। ऐसे में सेक्टर-45 का बिजली उपकेंद्र शुरू नहीं हो सकेगा। बिजली उपकेंद्र शुरू न होने से आसपास के सेक्टरों को निर्बाध आपूर्ति के लिए विकल्प भी तैयार नहीं हो सकेगा। बिजली कटौती की समस्या बरकरार रहेगी।

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अभियंता का तबादला होने की वजह से उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस वजह से ज्यादा जानकारी नहीं है। 33 हजार केवी की लाइन का कार्य मेट्रो और हाईस्पीड ट्रेन के प्रस्तावित रूट की वजह से रोका गया है।

-आरके पांडेय, अधीशासी अभियंता, ट्रांसमिशन, विद्युत निगम

उदय सिंह