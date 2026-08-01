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Noida News: होटल गए युवकों के साथ रंजिशन मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज । सेक्टर-52 में तीन युवकों ने चार दिन पूर्व होटल में भोजन करने गए

Noida News: होटल गए युवकों के साथ रंजिशन मारपीट

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-52 में तीन युवकों ने चार दिन पूर्व होटल में भोजन करने गए दो युवकों के साथ रंजिशन मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर-71 स्थित शिवशक्ति अपार्टमेंट निवासी अभिषेक यादव ने पुलिस को बताया कि परिचित जेपी पांडे का 29 जुलाई की शाम सात बजे फोन आया। उन्होंने सेक्टर-71 के गेट पर बुलाया तो वह वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह जेपी पांडे की कार में बैठ गए। वह उन्हें लेकर सेक्टर-52 की तरफ यादव होटल पर पहुंचे। वहां पहले से खड़े सेक्टर-71 निवासी कुंदन राजपूत, गौर सिटी निवासी देव गौरव और सर्फाबाद गांव निवासी राहुल यादव ने उन्हें गाड़ी से खींच लिया।

आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि 13 जुलाई को बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। तभी स्थानीय लोग एकत्र हो गए और सभी लोग धमकी देकर भाग गए। पीड़ित का कहना है कि नामजद आरोपियों के साथ अज्ञात लोग भी शामिल थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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