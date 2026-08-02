Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: हल्की बारिश ने गर्मी से मामूली राहत दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रविवार को हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी में राहत मिली। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.5 डिग्री रहा। 24 घंटे में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले छह दिनों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश के चलते वायु प्रदूषण में कमी आई है।

Noida News: हल्की बारिश ने गर्मी से मामूली राहत दी

Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। शहर के कई इलाकों में रविवार को दोपहर में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह आठ बजे से पहले (24 घंटे में) 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आर्द्रता 92 प्रतिशत रही, जिससे दिन काफी गर्म रहा। बारिश के बाद इससे मामूली राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिनों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री या इससे कम रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री तक रह सकता है।

तीन दिनों से रुक रुक हो रही बारिश के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण कम हुआ है। नोएडा का एक्यूआई 71 और ग्रेटर नोएडा का 88 दर्ज किया गया। बारिश की स्थिति में एक्यूआई और कम हो सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rainfall Temperature Noida News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।