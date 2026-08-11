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Noida News: स्कूटी से फिसलकर गिरे कंपनीकर्मी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । फेज-3 थाना क्षेत्र में कंपनी जा रहा कर्मचारी स्कूटी फिसलने से नीचे

Noida News: स्कूटी से फिसलकर गिरे कंपनीकर्मी की मौत

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। फेज-3 थाना क्षेत्र में कंपनी जा रहा कर्मचारी स्कूटी फिसलने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में उसके चाचा ने थाने में शिकायत देने की बात कही है। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार के बक्सर निवासी सुधीर गिरि सेक्टर-22 में रहते थे। वह सेक्टर-63 स्थित एक कंपनी में काम करते थे। वह रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब नौ बजे स्कूटी से दफ्तर के लिए निकले। वह सेक्टर-65 के पास पहुंचे तो उनकी स्कूटी फिसल गई।

इससे सुधीर नीचे गिर गए और सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें लहूलुहान हालत में देखा और इसकी सूचना उनके चाचा समेत अन्य लोगों को दी। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। सुधीर गिरि की मौत की जानकारी उसके बिहार में रहने वाले परिजनों को दी गई। उनके पहुंचने के बाद मंगलवार को मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। सुधीर गिरि शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं। बेटे की उम्र आठ साल, जबकि बेटी की उम्र पांच साल है। सुधीर की मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस अपने स्तर से हादसे के कारणों की जानकारी जुटा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जा रहा है।

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