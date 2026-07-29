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Noida News: कंपनी के लिए किराए पर दिए भवन को दोबारा किराए पर देने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। कंपनी के भवन को किराये पर देना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। किरायेदार

Noida News: कंपनी के लिए किराए पर दिए भवन को दोबारा किराए पर देने का आरोप

Noida News: नोएडा, संवाददाता। कंपनी के भवन को किराये पर देना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। किरायेदार ने फर्जी किरायानामा तैयार कर बिना अनुमति के भवन के कुछ हिस्से को अन्य लोगों को किराये पर दे दिया। यही नहीं, बैंक से 4.5 करोड़ का ऋण भी ले लिया। पीड़ित को 50 लाख रुपये किराया भी नहीं दिया। फेज-2 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी बुजुर्ग संजीव शाही ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-80 स्थित एक औद्योगिक संपत्ति के मालिक हैं। आरोपी नीलम सिंह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निदेशक हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने भूखंड को दिसंबर 2022 में नीलम सिंह को किराये पर दिया था।

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इसके संबंध में एक रजिस्टर्ड लीज डीड भी बनाई गई थी। डीड के मुताबिक, उनकी लिखित सहमति के बिना किसी भी तरह की सबलेटिंग या ट्रांसफर पर साफ तौर पर रोक लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने दूसरी मंजिल पर एक हजार वर्ग फीट जगह और छत के अधिकार अपने पास रखे थे। साथ ही निरीक्षण का पूरा अधिकार भी उनके पास था। बाद में आरोपी ने शिकायकर्ता की पत्नी और प्रतिनिधियों को उस जगह घुसने से रोका और उन्हें धमकाया, जिससे गैर-कानूनी गतिविधियों का शक पैदा हुआ। जांच करने पर दिसंबर 2025 में पता चला कि आरोपी ने उनकी सहमति के बिना फर्जी हस्ताक्षर करके 15 अप्रैल 2024 को एक किरायानामा तैयार करा लिया था। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके आरोपी ने उनकी संपत्ति के कुछ हिस्से को अवैध तरीके से सबलेट कर दिया। इस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल आरओसी कानपुर में कंपनियों को रजिस्टर करने और प्रॉपर्टी को अपना बिजनेस एड्रेस बताकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी किया गया। आरोपियों ने एचडीएफसी बैंक से लगभग 4.5 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 30,03,407 रुपये का ऋण ले लिया। आरोपी ने 21 दिसंबर 2022 के किरायानामा के अनुसार जून 2025 से किराया और अन्य शुल्क का भुगतान नहीं किया है, जिससे शिकायतकर्ता को लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। किरायानामा खत्म करने का नोटिस दिए जाने के बावजूद आरोपी गैर-कानूनी तरीके से जगह पर कब्जा जमाए हुए हैं। यही नहीं आरोपी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।---------

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