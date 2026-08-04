Noida News: जिला अस्पताल में एमआरआई जांच शुरू करने की तैयारी

Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। जिला अस्पताल में मरीजों को जल्द एमआरआई जांच की सुविधा मिल सकती

Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला अस्पताल में मरीजों को जल्द एमआरआई जांच की सुविधा मिल सकती है। यह मशीन लगाने वाली एजेंसी ने सोमवार को जिला अस्पताल का जायजा लिया।

जांच की आवश्यकता जिला अस्पताल प्रबंधन ने यह जांच सुविधा शुरू करने के लिए एक महीने पहले शासन को पत्र लिखा था। एमआरआई जांच की सुविधा के अभाव में दुर्घटना में घायल समेत अन्य गंभीर मरीजों की जांच नहीं हो पाती। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में प्रत्येक दिन ऐसे मरीज इलाज के लिए लाए जाते हैं, लेकिन जांच के अभाव में ऐसे मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। लिहाजा अस्पताल में एमआरआई जांच सुविधा शुरू कर गंभीर मरीजों को भी इलाज देने की तैयारी की जा रही है। शासन की एजेंसी इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ले रही है।

प्लानिंग और प्रक्रिया एजेंसी के प्रतिनिधियों ने अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा से बातचीत की है। अब अस्पताल में इसके लिए स्थान का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दो से तीन महीनों में जांच मशीन लगने की संभावना जताई गई है। एमआरआई जांच के अभाव में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, लिगामेंट, जोड़ों की बारीक समस्याओं की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे में इससे संबंधित मरीजों का सटीक इलाज अस्पताल में संभव नहीं हो पाता है। ऐसे मरीज दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते हैं।

उम्मीदें और जानकारी जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि अस्पताल में एमआरआई मशीन की सुविधा देने के लिए शासन को पत्र लिखा गया था। एजेंसी के प्रतिनिधियों ने इस बारे में बातचीत की है। जल्द ही जांच की सुविधा मिलने की उम्मीद है।