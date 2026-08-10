Noida News: जिला अस्पताल में 349 को एंटी रेबीज टीके लगाए
Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। शासन से जिला अस्पताल को सोमवार को भी एंटी रेबीज टीके नहीं मिले। लिहाजा
Noida News: नोएडा। शासन से जिला अस्पताल को सोमवार को भी एंटी रेबीज टीके नहीं मिले। लिहाजा अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर 349 लोगों को एंटी रेबीज टीके लगाए। किसी भी मरीज को वापस नहीं जाना पड़ा। करीब एक महीने से अस्पताल को टीके नहीं मिले। अस्पताल के पास अब एक दिन का और स्टॉक बचा है। सरकारी छुट्टी होने के कारण मंगलवार को ओपीडी 11:30 तक ही चलेगी। ऐसे में कम ही टीके लगने की संभावना है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि बुधवार को शासन की ओर से टीके मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीके की कमी है।
एंटी रेबीज टीके का नया स्टॉक दादरी स्थिति ड्रग वेयर हाउस में नहीं आया है। अगले दो-तीन दिनों तक यही स्थिति रही तो मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि जल्द ही टीके मिलने की संभावना है। मरीजों को टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।राजेश शर्मा
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