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Noida News: बिजली कनेक्शन के लिए अधिक शुल्क चुकाना होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा जिले के उपभोक्ताओं को अब बिजली कनेक्शन के लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। नए नियमों के तहत, कनेक्शन शुल्क और लाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य हो गया है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है और उन्होंने विद्युत निगम के खिलाफ रोष प्रकट किया है। रोजाना नए कनेक्शन के लिए सौ से अधिक आवेदन आ रहे हैं।

Noida News: बिजली कनेक्शन के लिए अधिक शुल्क चुकाना होगा

Noida News: नोएडा, उदय। जिले के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए अब अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अब कनेक्शन शुल्क जमा करने के साथ लाइन का शुल्क भी लगाया जा रहा है। वहीं वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा चालान भी अनिवार्य रूप से जमा कराया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। जिले में विद्युत निगम के चार लाख 70 हजार उपभोक्ता हैं। वहीं जिले में हर रोज सौ से अधिक आवेदन नए कनेक्शन के लिए आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शन के आवेदन शामिल हैं। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद संबंधित अभियंताओं की रिपोर्ट लगती है।

सब कुछ ठीक होने के बाद कनेक्शन शुल्क जमा करना होता है। अभी तक कनेक्शन के लिए मीटर और कनेक्शन शुल्क जमा करना होता था। अब इन दोनों शुल्क के साथ बिजली लाइन का शुल्क भी जमा कराया जा रहा है। बिजली लाइन का शुल्क उन उपभोक्ताओं से लिया जाता है, जहां उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने के बाद लाइन बनाने का कार्य किया जाता है। इसका 74 रुपये प्रति फीट की दर से शुल्क वसूला जाता है। जहां पूर्व में ही बिजली की लाइन बनी हुई है, वहां पर बिजली लाइन का शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं में विद्युत निगम के प्रति रोष बढ़ रहा है।सेक्टर-49 बरौला गांव के उपभोक्ता राकेश कुमार ने बताया कि गांव के मूल निवासी है। गांव में वर्षों पहले ही बिजली लाइन है। उस लाइन से ही कनेक्शन लिया है। अब बिजली कनेक्शन के साथ उस लाइन का दस हजार रुपये शुल्क भी जमा कराया गया। इस तरह उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

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