Noida News: जांच के बाद फैक्टरी में उत्पादन और मशीनों के संचालन पर लगी रोक

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला प्रशासन ने आग लगने से क्षतिग्रस्त कंपनी में उत्पादन और सभी मशीनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक प्रबंधन सभी आवश्यक सुरक्षा परीक्षण, संरचनात्मक जांच और सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि मंगलवार को सहायक निदेशक, कारखाना एवं प्रबंध अधिकारियों की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कंपनी प्रतिनिधियों और प्रबंधन से पूछताछ की गई। कंपनी हेड का लिखित बयान लिया गया और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ भवन और मशीनरी की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि चार अगस्त की तड़के एजिंग टेस्टिंग एरिया में आग लगनी शुरू हुई। धुआं दिखाई देने पर कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग की वजह से परिसर में स्थापित पीयूएफ रूफिंग सिस्टम, स्टील ट्रस, स्टील बीम, कॉलम और अन्य संरचनात्मक हिस्से अत्यधिक तापमान से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। आग के कारण स्टील संरचना में थर्मल एक्सपेंशन और तेजी से ठंडा होने के कारण रैपिड थर्मल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिससे संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। इससे भवन की भार वहन क्षमता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी कारण भवन का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी चपेट में आकर अग्निशमन विभाग के दो अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन अन्य अग्निशमन कर्मी तथा फैक्टरी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए。