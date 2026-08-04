Noida News: जांच के बाद फैक्टरी में उत्पादन और मशीनों के संचालन पर लगी रोक
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । जिला प्रशासन ने आग लगने से क्षतिग्रस्त कंपनी में उत्पादन और सभी
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला प्रशासन ने आग लगने से क्षतिग्रस्त कंपनी में उत्पादन और सभी मशीनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक प्रबंधन सभी आवश्यक सुरक्षा परीक्षण, संरचनात्मक जांच और सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि मंगलवार को सहायक निदेशक, कारखाना एवं प्रबंध अधिकारियों की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कंपनी प्रतिनिधियों और प्रबंधन से पूछताछ की गई। कंपनी हेड का लिखित बयान लिया गया और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ भवन और मशीनरी की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि चार अगस्त की तड़के एजिंग टेस्टिंग एरिया में आग लगनी शुरू हुई। धुआं दिखाई देने पर कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग की वजह से परिसर में स्थापित पीयूएफ रूफिंग सिस्टम, स्टील ट्रस, स्टील बीम, कॉलम और अन्य संरचनात्मक हिस्से अत्यधिक तापमान से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। आग के कारण स्टील संरचना में थर्मल एक्सपेंशन और तेजी से ठंडा होने के कारण रैपिड थर्मल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिससे संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। इससे भवन की भार वहन क्षमता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी कारण भवन का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी चपेट में आकर अग्निशमन विभाग के दो अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन अन्य अग्निशमन कर्मी तथा फैक्टरी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए。
धुआं निकालने की व्यवस्था नहीं थी
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि भवन में धुआं बाहर निकालने की प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। कई स्थानों पर पीयूएफ रूफ शीट क्षतिग्रस्त मिली। विद्युत पैनल, केबल, पीएलसी, सर्वर ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली और अन्य विद्युत उपकरण भी आग से प्रभावित पाए गए। अधिकारियों ने माना कि मौजूदा स्थिति में मशीनों का संचालन दोबारा शुरू करने से भवन के और क्षतिग्रस्त होने, फिर से आग लगने अथवा अन्य गंभीर दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षति, अग्निशमन अधिकारियों की मृत्यु, कर्मचारियों के घायल होने तथा मानव जीवन पर गंभीर खतरे को देखते हुए कारखाना अधिनियम के तहत क्षतिग्रस्त भवन, मशीनरी, विद्युत प्रणाली और उत्पादन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
परीक्षण के बाद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश:
जिला प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिए कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट, मशीन रिस्क असेसमेंट, फायर रिस्क असेसमेंट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी असेसमेंट, एनडीटी परीक्षण, फाउंडेशन एनालिसिस, फ्लोर लोड टेस्ट और सीस्मिक एनालिसिस सहित सभी आवश्यक सुरक्षा परीक्षण कराकर उनकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कंपनी में किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कारखाना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।