Noida News: सेक्टर-79 चौराहे पर दो कारों की टक्कर
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-79 चौराहे पर तेज रफ्तार कार चलाने का मामला सामने आया है। घटना में
Noida News: नोएडा। सेक्टर-79 चौराहे पर तेज रफ्तार कार चलाने का मामला सामने आया है। घटना में दो कारों की टक्कर हो गई और एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़िता ने मामले में सेक्टर-113 थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर 128 निवासी आस्था ने बताया कि वह सात अगस्त को सुबह करीब 10 बजे अपनी कार से टेक जोन-4 की ओर जा रहीं थीं। वह सेक्टर-79 के चौराहे पर पहुंचीं तो सामने आ रही कार के चालक ने उसकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई।
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