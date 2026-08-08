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Noida News: सेक्टर-79 चौराहे पर दो कारों की टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-79 चौराहे पर तेज रफ्तार कार चलाने का मामला सामने आया है। घटना में

Noida News: सेक्टर-79 चौराहे पर दो कारों की टक्कर

Noida News: नोएडा। सेक्टर-79 चौराहे पर तेज रफ्तार कार चलाने का मामला सामने आया है। घटना में दो कारों की टक्कर हो गई और एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़िता ने मामले में सेक्टर-113 थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर 128 निवासी आस्था ने बताया कि वह सात अगस्त को सुबह करीब 10 बजे अपनी कार से टेक जोन-4 की ओर जा रहीं थीं। वह सेक्टर-79 के चौराहे पर पहुंचीं तो सामने आ रही कार के चालक ने उसकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई।

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