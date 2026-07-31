Noida News: गड्ढा न भरने पर दस लाख का जुर्माना

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। प्राधिकरण ने सड़कों को खोदकर ठीक से गड्ढा न भरने पर विद्युत निगम और जल विभाग के ठेकेदार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा सड़क में बिजली लाइन डालने का काम रुकवा दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर निकट भविष्य में बगैर अनुमति के सड़कों पर गड्ढे खोदने का कार्य किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, सेक्टर-50 में जैन मंदिर के पास प्राधिकरण के जल विभाग के ठेकेदारा द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया। संबंधित ठेकेदार ने सड़क खोदने के बाद गड्ढों को ठीक से नहीं भरा।

बारिश के मौसम में इन गड्ढों से हादसे का खतरा था। इस वजह से संबंधित ठेकेदार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, सेक्टर-45 आम्रपाली सफायर सोसाइटी के पास भी विद्युत निगम के ठेकेदार ने प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना सड़क को खोदकर केबल लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए। बारिश के दौरान दुर्घटना का खतरा था। ऐसे में प्राधिकरण ने विद्युत निगम के ठेकेदार का केबल लाइन डालने का कार्य रुकवा दिया है। इसके साथ ही विद्युत निगम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि सेक्टर-45 आम्रपाली सफायर सोसाइटी के पास निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केबल लाइन डालने के कार्य में काफी अनियमिताएं पाई गईं। ऐसे में केबल लाइन डालने का कार्य रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के जल विभाग के ठेकेदार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, विद्युत निगम पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। बिना अनुमति और लापरवाही से कार्य स्वीकार नहीं होगा।