Noida News: रोडवेज बसें आज से अपने पुराने रूट पर चलेंगी
Noida News: नोएडा,सौम्य मिश्र। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रोडवेज बसें बुधवार से अपने पुराने यानी सामान्य रूट पर चलेंगी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि के कारण सुरक
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रोडवेज बसें बुधवार से अपने पुराने यानी सामान्य रूट पर चलेंगी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि के कारण सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए रास्तों में बदलाव किया गया था। हरिद्वार के लिए बसों के अतिरिक्त फेरों की सुविधा बंद कर दी गई है। अब पहले की तरह की चार बसें हरिद्वार के लिए चलेंगी। एक बस देहरादून के लिए जाएगी।
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