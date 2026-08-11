Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: रोडवेज बसें आज से अपने पुराने रूट पर चलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा,सौम्य मिश्र। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रोडवेज बसें बुधवार से अपने पुराने यानी सामान्य रूट पर चलेंगी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि के कारण सुरक

Noida News: रोडवेज बसें आज से अपने पुराने रूट पर चलेंगी

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रोडवेज बसें बुधवार से अपने पुराने यानी सामान्य रूट पर चलेंगी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि के कारण सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए रास्तों में बदलाव किया गया था। हरिद्वार के लिए बसों के अतिरिक्त फेरों की सुविधा बंद कर दी गई है। अब पहले की तरह की चार बसें हरिद्वार के लिए चलेंगी। एक बस देहरादून के लिए जाएगी।

ये भी पढ़ें:कांवड़ खत्म, आज से पुराने रूट पर चलेंगी बसें
ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पर दिल्ली-NCR में आज मिल सकता है महाजाम, कहां-कहां दिक्कत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।