Noida News: कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-39 थानाक्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा के ताजगंज निवासी गोपाल राजपूत ने पुलिस को शिकायत दी कि वह 24 जुलाई की रात अपने दोस्त मुकेश कुमार के साथ बाइक से लौट रहे थे। दोनों सेक्टर-37 स्थित फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति में आई कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तत्काल सेक्टर-27 स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। शिकायतकर्ता के अनुसार मुकेश कुमार की हालत बेहद गंभीर है और वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। वहीं, गोपाल राजपूत को भी चोटें आईं। पीड़ित ने पुलिस से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी चालक की पहचान करने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना सेक्टर-39 पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी वाहन और चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।