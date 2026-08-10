Noida News: नवविवाहिता ने 16वीं मंजिल से कूदकर जान दी

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार शाम नवविवाहिता ने 16वीं मंजिल

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार शाम नवविवाहिता ने 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की शादी 11 जुलाई को हुई थी। घटना के बाद उसके मायके वालों ने पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के लिली टावर के फ्लैट नंबर-1602 में पहचान 24 वर्षीय कामिनी कुमारी पति मंथन धीमान के साथ किराये पर रह रही थीं। वह मूलरूप से एटा की रहने वाली थीं। उनके पति मंथन धीमान देहरादून के रहने वाले हैं। दोनों के बाद सोसाइटी में किराये के फ्लैट में रह रहे थे। कामिनी पहले एक बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। मंथन एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता है。

कामिनी ने 16वीं मंजिल से छलांग लगाई कामिनी ने रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे सोसाइटी की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिवार के लोग उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।

पति ने कामिनी के अवसाद का बताया कारण पुलिस पूछताछ में मंथन ने बताया कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद में थी और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, पुलिस की ओर से इलाज संबंधी कागजात मांगे जाने पर वह तत्काल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। इसके अलावा दंपति के बीच किसी तरह के विवाद या घटना से पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया घटना की जानकारी मिलने के बाद कामिनी के मायके वाले भी नोएडा पहुंचे। परिजनों ने पति मंथन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि कामिनी की मौत सामान्य घटना नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के साथ ही परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।