Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: नोएडा एयरपोर्ट से खरीदे लड्डू खराब निकले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: यात्री ने मामले में एक्स पर पोस्ट किया विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Noida News: नोएडा एयरपोर्ट से खरीदे लड्डू खराब निकले

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में बनी दुकान से खरीदे पैक्ड लड्डू में फंगस निकला। उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी और दुर्गंध आ रही थी। यात्री ने मामले में एक्स पर पोस्ट कर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यात्री स्वप्निल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने आज दोपहर दो बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित लाल स्वीट्स से घी ड्राइफ्रूट्स बूंदी लड्डू का पैकेट खरीदा। घर पहुंचने पर उन्होंने लड्डू का पैकेट खोला तो उन पर फफूंदी लगी मिली। आधे से ज्यादा हिस्से में फफूंदी लगने के कारण सभी लड्डू खराब हो चुके थे।

वह बिल्कुल खाने लायक नहीं थे। पैकेट पर पैकेजिंग तिथि छह जून अंकित मिली, जबकि इन्हें इस्तेमाल करने की तिथि छह अगस्त थी। पैकेट पर 799 रुपये एमआरपी अंकित है। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्स हैंडल को टैग करते हुए विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रुपये वापस कराने की मांग की। मामला संज्ञान में आने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी एक्स पर सफाई दी। उन्होंने मामला संज्ञान में लाने के लिए स्वप्निल का धन्यवाद किया। साथ ही असुविधा के लिए खेद जताया। उनसे संपर्क विवरण साझा करने की अपील की, ताकि संबंधित टीम आगे को भेजा जा सके। हालांकि, शाम तक खरीदार ने अपनी जानकारी साझा नहीं की थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Social Media Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।