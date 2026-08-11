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Noida News: बाइक सवार ने युवक से मोबाइल छीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: योगेन्द्र सागर चिपियाना बुजुर्ग में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल फोन लूटा

Noida News: बाइक सवार ने युवक से मोबाइल छीना

Noida News: गाजियाबाद। चिपियाना बुजुर्ग में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित ने कविनगर थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16बी स्थित ग्रीन विला-दो निवासी विशाल पांडेय ने बताया कि बीती 15 जुलाई की रात ग्रीन विला-दो के सामने पुलिया के पास तीन बाइक सवारों में से एक बदमाश ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया। इसके बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि शिकायत के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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