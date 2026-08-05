Noida News: दुकानदार को दो भाइयों ने पीटा
Noida News: नोएडा के सेक्टर-53 स्थित गिझौड़ गांव में एक मोबाइल मरम्मत की दुकान पर पवन और नीरज के बीच लड़ाई हो गई। पवन ने नीरज पर आरोप लगाया कि उसका फोन चोरी हो गया है जबकि फोन दुकान में चार्जिंग में लगा था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें पवन ने नीरज को मारा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-53 स्थित गिझौड़ गांव में नीरज मोबाइल फोन मरम्मत करने की दुकान चलाता है। पड़ोस में रहने वाले पवन ने दो जुलाई को मोबाइल चार्जिंग के लिए दुकान में लगाया था। जब वह फोन लेने आया तो चोरी होने की बात कही। पवन ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिसकर्मियों के पहुंचते ही फोन दुकान में ही चार्जिंग में लगा हुआ था। इसके बाद तीन अगस्त की सुबह पवन और नीरज के बीच कहासुनी हो गई। पवन ने अपने भाई के साथ मिलकर नीरज के साथ मारपीट की। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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