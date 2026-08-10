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Noida News: डांटने से आहत छात्र घर नहीं लौटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: योगेन्द्र सागर पढ़ाई के लिए डांटने पर घर से निकला छात्र एक महीने बाद भी वापस

Noida News: डांटने से आहत छात्र घर नहीं लौटा

Noida News: गाजियाबाद। पढ़ाई के लिए डांटने पर घर से निकला छात्र एक महीने बाद भी वापस नहीं लौटा। परिजनों ने वेव सिटी थाने में शिकायत देकर छात्र की बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। राजीवपुरम में रहने वाले अदालत सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने अपने 16 वर्षीय बेटे अमित यादव को 14 जुलाई को पढ़ाई को लेकर डांट दिया था। इसके बाद अमित घर से चला गया और वापस नहीं लौटा। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने कहा कि शिकायत के आधार पर सात अगस्त को सूचना दर्ज कर छात्र की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

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