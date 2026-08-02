Noida News: युवती घर से नगदी और गहने लेकर गायब
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर 53 स्थित एक गांव में रहने वाली युवती शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों
Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर 53 स्थित एक गांव में रहने वाली युवती शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पिता ने नगदी-गहने और दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।गिझौड़ गांव में रहने वाले युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बालिग है। वह शनिवार सुबह करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। उसे हर संभावित स्थान पर खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। घर पहुंचकर देखा तो पता चला अलमारी से गहने, नगदी और बेटी के दस्तावेज गायब थे। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी के संपर्क में एक युवक है।
वही, उनकी बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। परिजन ने बेटी को सकुशल बरामद करने और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है की युक्ति को खोजने के लिए टीम गठित कर दी गई है।
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