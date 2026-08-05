Noida News: कांवड़ सेवा शिविर में रोजाना बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या
Noida News: कुलदीप शर्मा ... समिति के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान शिविर 24 घंटे संचालित किया जा रहा है
Noida News: नोएडा संवाददाता। सेक्टर-14ए स्थित श्री सिद्ध पीठ शनि मंदिर में शनि सेवा समिति द्वारा लगाए गए 15वें कांवड़ सेवा शिविर में बुधवार को बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुचे। शिविर में शिवभक्तों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। शनि सेवा समिति के महामंत्री राजीव मिश्रा ने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही हैं। जिसमें सुबह 4:30 बजे और शाम 6 बजे होने वाली आरती में समिति के सदस्यों, श्रद्धालुओं के साथ कांवड़ये भी शामिल हो रहे हैं। जिनके लिए शिविर में प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के भोजन का प्रसाद तैयार कर श्रद्धालुओं और कांवड़ियो को वितरित किया जाता हैं।
समिति के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान शिविर 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री शनि सेवा समिति के सदस्य दिन-रात शिवभक्तों की सेवा में लगे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। सेवा समिति के सदस्य ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में शिवभक्त शिविर में विश्राम करने के बाद जलाभिषेक के लिए अपने शिवालय की ओर रवाना हो रहे हैं।
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