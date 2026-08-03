Noida News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब
Noida News: ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी। शहर के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को सुबह से
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। शहर के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के चार बजे से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरा वातावरण ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष से भक्तिमय हो गया। सेक्टर बीटा-1, गामा-1, गामा-2, अल्फा-1, अल्फा-2, डेल्टा-2 और ग्रेनो वेस्ट की विभिन्न सोसाइटी के मंदिरों में लोगों ने सावन के पहले सोमवार के दिन पूजा अर्चना की। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की।
महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में पूजा-अर्चना में भाग लिया। कई श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते नजर आए।श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने विशेष व्यवस्थाएं कीं। जलाभिषेक के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं। पेयजल और छाया की व्यवस्था की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवकों और पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्रमुख शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शाम की आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पूरे दिन धार्मिक आयोजन और भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।
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