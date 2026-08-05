Noida News: महिला के गले से मंगलसूत्र छीना
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। मेफेयर सोसाइटी निवासी स्वाति चौहान ने बिसरख कोतवाली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 जुलाई को वह बाजार में सब्जी लेने ग
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। मेफेयर सोसाइटी निवासी स्वाति चौहान ने बिसरख कोतवाली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 जुलाई को वह बाजार में सब्जी लेने गई थी। लौटते समय रास्ते में बाइक सवार दो बदमाश आए, उनमें से एक ने उनके गले से मंगलसूत्र खींच लिया। घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली प्रभारी का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज देख रही है।
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