Noida News: युवक पर किशोरी को अगवा करने का आरोप
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। गैर समुदाय के युवक पर किशोरी को अगवा करने का शक जाहिर किया गया
Noida News: नोएडा। गैर समुदाय के युवक पर किशोरी को अगवा करने का शक जाहिर किया गया है। इस संबंध में किशोरी के मामा ने आरोपी युवक के खिलाफ फेज तीन थाने में केस दर्ज कराया है। थाने में दी शिकायत में बस्ती के लालगंज निवासी रामभजन ने बताया कि वह करीब सात साल से गढ़ी चौखंडी गांव में किराये के मकान में रह रहे हैं। करीब एक महीने पहले उनकी भांजी साथ रहने के लिए गढ़ी चौखंडी आई। बीते माह की 28 तारीख को भांजी बस्ती चली गई। वह अभी तक वापस नहीं आई है। शिकायतकर्ता ने जमाल खान नामक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किशोरी की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है।
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