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Noida News: नोएडा-ग्रेनो के कई इलाकों में हल्की बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में सोमवार को हल्की बारिश हुई। इसके

Noida News: नोएडा-ग्रेनो के कई इलाकों में हल्की बारिश

Noida News: नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में सोमवार को हल्की बारिश हुई। इसके बाद उमस से मामूली राहत मिली। दोनों शहरों का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री रहा। जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। दोपहर एक बजे तक उमस काफी बढ़ गई। इसके बाद कई इलाकों में बारिश हुई। आर्द्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिन तक बादलों की आवाजाही रहेगी। बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री या इससे कम रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से कम रह सकता है।

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तीन दिनों से हो रही बूंदाबांदी से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वायु प्रदूषण कम हुआ है। दोनों शहरों का एक्यूआई 100 से कम रहा। नोएडा का एक्यूआई 74 और ग्रेटर नोएडा का 85 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी वायु प्रदूषण कम रहने का अनुमान है।

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