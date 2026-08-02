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Noida News: ग्रेनो क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर अंधेरे की समस्या दूर होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर एलईडी लाइट लगाने के लिए निविदा जारी

Noida News: ग्रेनो क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर अंधेरे की समस्या दूर होगी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों पर अंधेरे की समस्या दूर होगी। प्राधिकरण द्वारा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। ऐसी सड़कों को चिह्नित कर एलईडी लाइट लगाने की निविदा जारी की है। इससे रात के समय आवाजाही करना सुरक्षित हो जाएगा। दरअसल सड़कों पर उजाला न होने की वजह से रात के समय हादसे की आशंका बनी रहती थी। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने क्षेत्र के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर भी एलईडी लाइट लगाने की योजना बनाई है।

इस पर काम शुरू कर दिया गया है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी के मुताबिक पहले चरण में दनकौर - बिलासपुर मार्ग से हतेवा, पौवारी मार्ग से दादूपुर और सलेमपुर से बिलासपुर को जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़क पर एलईडी लाइट लगाने का काम किया जाएगा। इसकी निविदा जारी की गई है। इस तीन मार्गों पर 1.19 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गांवों को जोड़ने वाली उन सभी सड़कों पर उजाला किया जाएगा, जिन पर अंधेरा रहता है।--------------

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