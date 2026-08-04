Noida News: आईटीबीपी के हवलदार ने जल्दी गुटखा न देने पर दुकानदार को गोली मारी
Noida News: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया उसकी लाइसेंस पिस्तौल भी बरामद ग्रेटर
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सूरजपुर क्षेत्र के खेड़ी भनौता गांव में छुट्टी पर आए आईटीबीपी के हवलदार ने जल्दी गुटखा न देने पर दुकानदार को गोली मार दी। घायल दुकानदार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की लाइसेंस पिस्तौल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक खेड़ी भनौता गांव में उदय प्रताप सिंह दुकान चलाते हैं। उदय प्रताप के पड़ोस में सुरेंद्र सिंह परिवार के साथ रहते हैं।
गुस्सा में घटना को अंजाम दिया
सुरेंद्र आइटीबीपी में हवलदार हैं। वह फिलहाल छुट्टी पर घर आया था। आरोपी सुरेंद्र सोमवार को पड़ोसी उदय प्रताप की दुकान पर पहुंचा और गुटखा मांगने लगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार को गुटखा देने में देरी हो गई। इसी बात पर हवलदार सुरेंद्र भड़क गया और दुकानदार से गाली-गलौज करने लगा। दुकानदार ने विरोध किया तो गुस्से में आकर हवलदार सुरेंद्र ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और दुकानदार पर फायर कर दिया। गोली उदय प्रताप के पेट को छू कर निकल गई। इस बीच आरोपी मौके से भाग गया। आसपड़ोस के लोगों ने घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। घायल उदय प्रताप की हालत खतरे से बाहर है।
पिस्टल का लाइसेंस निरस्त होगा
सूरजपुर कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र हवलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की लाइसेंस से पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी हवलदार ने बताया कि गुस्से में आकर उसने डराने के लिए दुकानदार की तरफ पिस्टल की थी। इसी बीच अचानक गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिला प्रशासन को आरोपी हवलदार की पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। पुलिस की तरफ से जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। प्रशासन द्वारा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जाएगी। इसके अलावा आइटीबीपी मुख्यालय को भी एक पत्र भेजा जाएगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।