Noida News: 233 स्कूलों के छात्रवृत्ति रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली
Noida News: गौतमबुद्ध नगर में छात्रवृत्ति से जुड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 233 स्कूलों के रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई है। शिक्षा और कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन में खुलासा हुआ कि केवल कुछ स्कूल ही सक्रिय हैं। सभी स्कूलों को सही जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। गौतमबुद्ध नगर में छात्रवृत्ति के मामले में 233 स्कूलों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आई है।
सत्यापन प्रक्रिया
शिक्षा विभाग और सामाज कल्याण विभाग की ओर से किए गए सत्यापन में यह खुलासा हुआ। इसके बाद सभी स्कूलों से रिकॉर्ड विवरण मांगा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि नौवीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल पर गौतमबुद्ध नगर के करीब 175 स्कूल दर्ज थे। हालांकि, नियमित रिव्यू के दौरान इनमें से केवल लगभग 60 स्कूल ही संचालित मिले। ऐसे ही 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के पोर्टल पर 133 स्कूल लिस्टेड थे, लेकिन इनमें से केवल 55 स्कूल ही संचालित मिले।
दस्तावेज जमा करने का आदेश
पूरे डाटा का डिटेल सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में वर्तमान में असंचालित स्कूलों और डुप्लीकेट एंट्री की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा, ताकि स्कॉलरशिप पोर्टल का रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट रहे। सभी स्कूलों से तीन दिनों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जानकारी कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों को यह चेतावनी भी दी है कि पात्र छात्रों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं करने से छात्रवृत्ति की राशि वितरण में देरी हो सकती है। ऐसे में सभी स्कूलों को तय समय सीमा के भीतर जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी।
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आशीष धामा
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