Noida News: निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिरा
Noida News: दादरी, मयंक राणा। पल्ला गांव में नहर किनारे बनाया जा रहा मकान बुधवार को अचानक गिर
Noida News: दादरी, संवाददाता। पल्ला गांव में नहर किनारे बनाया जा रहा मकान बुधवार को अचानक गिर गया। नहर का पानी ओवरफ्लो होने से मकान में भर गया था। इससे दीवार में दरार आ गई थी। गनीमत रही कि घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पल्ला गांव में नहर किनारे के एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। नहर में पानी का स्तर बढ़ने के कारण निर्माणाधीन मकान में पानी भरने से दीवारों में दरारें आ गई थीं। धीरे-धीरे कमजोर हुई दीवार अचानक दबाव नहीं झेल सकी और पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया।
बताया जा रहा है कि दीवार में दरारें आने के बाद परिवार के लोग मकान खाली करके चले गए थे। इसके चलते घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दादरी तहसील के लेखपाल द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
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