Noida News: स्वास्थ्य समस्या से परेशान होकर होमगार्ड गंग नहर में कूदा, लोगों ने बचाई जान
Noida News: दादरी, मयंक राणा। कोट गांव की गंग नहर में होमगार्ड ने छलांग लगा दी। युवाओं ने
Noida News: दादरी, संवाददाता। कोट गांव की गंग नहर में होमगार्ड ने छलांग लगा दी। युवाओं ने उसको डूबते हुए देखा और बाहर निकाला। होमगार्ड ने पुलिस को बताया कि वह स्वास्थ्य समस्या से परेशान था, इसलिए वह नहर में कूदा था। आमका गांव का रहने वाला डेविड करीब दस वर्ष पूर्व होमगार्ड में भर्ती हुआ है। डेविड की तैनाती फिलहाल जनपद के प्रशासनिक कार्यालय में चल रही है। डेविड के स्वास्थ्य संबंधी दो ऑपरेशन हो चुके हैं। बुधवार को डेविड ने कोट गांव के पुल से गंग नहर में छलांग लगा दी। कुछ दूर में डेविड डूबने लगा। इसी दौरान गंग नहर में नहा रहे युवकों ने डेविड को बाहर निकाला।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि डेविड ने आत्महत्या के लिए गंग नहर में छलांग लगाई थी। होमगार्ड स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर परेशान चल रहा था। पुलिस द्वारा होमगार्ड को समझाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।