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Noida News: स्वास्थ्य समस्या से परेशान होकर होमगार्ड गंग नहर में कूदा, लोगों ने बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: दादरी, मयंक राणा। कोट गांव की गंग नहर में होमगार्ड ने छलांग लगा दी। युवाओं ने

Noida News: स्वास्थ्य समस्या से परेशान होकर होमगार्ड गंग नहर में कूदा, लोगों ने बचाई जान

Noida News: दादरी, संवाददाता। कोट गांव की गंग नहर में होमगार्ड ने छलांग लगा दी। युवाओं ने उसको डूबते हुए देखा और बाहर निकाला। होमगार्ड ने पुलिस को बताया कि वह स्वास्थ्य समस्या से परेशान था, इसलिए वह नहर में कूदा था। आमका गांव का रहने वाला डेविड करीब दस वर्ष पूर्व होमगार्ड में भर्ती हुआ है। डेविड की तैनाती फिलहाल जनपद के प्रशासनिक कार्यालय में चल रही है। डेविड के स्वास्थ्य संबंधी दो ऑपरेशन हो चुके हैं। बुधवार को डेविड ने कोट गांव के पुल से गंग नहर में छलांग लगा दी। कुछ दूर में डेविड डूबने लगा। इसी दौरान गंग नहर में नहा रहे युवकों ने डेविड को बाहर निकाला।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि डेविड ने आत्महत्या के लिए गंग नहर में छलांग लगाई थी। होमगार्ड स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर परेशान चल रहा था। पुलिस द्वारा होमगार्ड को समझाया गया है।

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