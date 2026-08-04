Noida News: बारिश के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से जूझे वाहन
Noida News: गुरुग्राम में मंगलवार को हुई बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के विकास दावों की पोल खोली। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पानी भरने से वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। न्यू ग्वाल पहाड़ी में दीवार ढहने से बिजली का पोल टूट गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्कूली बच्चे भी जाम में फंसकर देर से घर लौटे।
Noida News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। जिले में मंगलवार को रुक-रुककर हुई बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के मानसून दावों की पोल खोल दी। दिल्ली-जयपुर हाईवे समेत अंदरूनी सड़कों पर जलभराव की वजह से वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। हालात ये हो गए कि देर रात तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते नजर आए। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, राजेंद्रा पार्क का चौमा रोड, मदनपुरी, रेलवे रोड, सेक्टर-5, 9, 9ए, 10 और सेक्टर-47 सहित कई निचले इलाकों में दर्जनों गाड़ियां व दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए।
न्यू ग्वाल पहाड़ी में दीवार ढही
बारिश के दौरान गांव न्यू ग्वाल पहाड़ी के मुख्य रास्ते पर स्थित एक मकान की पुरानी दीवार ढह गई। दीवार गिरने के प्रभाव से पास ही खड़ा बिजली का खंभा (पोल) भी टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई राहगीर या वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद बिजली निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आपूर्ति काटी।
स्कूली बच्चों की परेशानियां
सुबह से जारी बारिश और सड़कों पर लगे भीषण जाम के कारण स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक दिनभर परेशान रहे। छुट्टी के बाद कई स्कूलों की बसें और वैन घंटों जाम में फंसी रहीं। बच्चे तय समय से काफी देर से घर पहुंचे, जिससे चिंतित अभिभावक लगातार स्कूल प्रबंधनों और बस चालकों को फोन घुमाते नजर आए।
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