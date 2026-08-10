Noida News: फॉलोअपः सिर में कारतूस का छर्रा लगने से हुई थी किशोर की मौत
Noida News: अक्षय अग्रवाल -निर्माणाधीन इमारत में चोरी से घुसे किशोर को सुरक्षाकर्मी ने मारी थी गोली -कारतूस के
Noida News: ट्रांस हिंडन, संवाददाता। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला स्थित निर्माणाधीन इमारत में तैनात सुरक्षाकर्मी ने लोहा चोरी करके भाग रहे किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारतूस का छर्रा सिर में लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी सुरक्षाकर्मी को हिरासत में लिया है। अर्थला की नीलमणी कॉलोनी में रहने वाला 17 वर्षीय समीर रविवार को अपने एक दोस्त के साथ अर्थला स्थित निर्माणकर्ता पार्श्वनाथ की एक निर्माणाधीन साइट पर गया था। जहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसे गोली मार दी। समीर की कमर में कारतूस के छर्रे लगे। इसके बाद भी समीर भागता रहा और आगे जाकर गिर गया। हालांकि इस दौरान उसका दोस्त भाग निकला। गंभीर रूप से घायल समीर को एमएमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समीर की मौत सिर में लगे छर्रे के कारण होने की पुष्टि हुई है। छर्रा सिर की हड्डी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया था, जिससे उसकी मौत हुई। जानकारों का कहना है कि सामान्य तौर पर कारतूस के छर्रे हड्डी को नहीं तोड़ पाते हैं। हो सकता है कि गोली काफी पास से चलाई गई हो, जिसके कारण एक छर्रा सिर की मजबूत हड्डी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। हिरासत में लिए गए सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को बताया कि समीर अपने दोस्त के साथ इमारत से लोहा चोरी करके ले जा रहा था। रोकने पर भी वह नहीं रुका, जिसके चलते उसने गोली चलाई थी। उसने समीर पर सीधे गोली नहीं चलाई थी, लेकिन गोली के छर्रे उसे लग गए।
परिजनों ने थाने पर दूसरी तहरीर दी
मामले में समीर के परिजनों की ओर से रविवार को तहरीर थाने में दी गई थी, लेकिन शिकायत में कई बातें विरोधाभासी थीं, जिसके चलते परिवार ने पहली तहरीर वापस लेकर सोमवार को थाने पर दोबारा तहरीर दी। पुलिस दूसरी तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
पता चले चौंकाने वाले तथ्य
पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी सुरक्षाकर्मी दो अगस्त से ही नौकरी पर आया था। उसे पता चला कि इमारत से लगातार लोहा चोरी हो रहा है। उसने चोरियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते उसकी कुछ युवकों से झड़प भी हुई थी। चोरी करने वालों ने वहां तैनात एक गार्ड को भी ईंट मारकर घायल कर दिया था, लेकिन मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि कुछ समय पहले तक कुछ युवक इमारत में तैनात सुरक्षाकर्मी से सांठगांठ करके लोहा चोरी करते थे। लगातार चोरी की वारदातों से परेशान होकर निर्माणकर्ता ने कई सुरक्षाकर्मियों को बदल दिया था।
वर्जन
पुलिस की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि की जा रही है। किशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में कारतूस का छर्रा लगने से मौत की पुष्टि हुई है। परिजनों की ओर से शिकायत मिली है, मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
अमित सक्सेना, प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद
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