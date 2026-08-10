Noida News: फॉलोअपः सिर में कारतूस का छर्रा लगने से हुई थी किशोर की मौत

Noida News: ट्रांस हिंडन, संवाददाता। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला स्थित निर्माणाधीन इमारत में तैनात सुरक्षाकर्मी ने लोहा चोरी करके भाग रहे किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारतूस का छर्रा सिर में लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी सुरक्षाकर्मी को हिरासत में लिया है। अर्थला की नीलमणी कॉलोनी में रहने वाला 17 वर्षीय समीर रविवार को अपने एक दोस्त के साथ अर्थला स्थित निर्माणकर्ता पार्श्वनाथ की एक निर्माणाधीन साइट पर गया था। जहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसे गोली मार दी। समीर की कमर में कारतूस के छर्रे लगे। इसके बाद भी समीर भागता रहा और आगे जाकर गिर गया। हालांकि इस दौरान उसका दोस्त भाग निकला। गंभीर रूप से घायल समीर को एमएमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समीर की मौत सिर में लगे छर्रे के कारण होने की पुष्टि हुई है। छर्रा सिर की हड्डी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया था, जिससे उसकी मौत हुई। जानकारों का कहना है कि सामान्य तौर पर कारतूस के छर्रे हड्डी को नहीं तोड़ पाते हैं। हो सकता है कि गोली काफी पास से चलाई गई हो, जिसके कारण एक छर्रा सिर की मजबूत हड्डी को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। हिरासत में लिए गए सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को बताया कि समीर अपने दोस्त के साथ इमारत से लोहा चोरी करके ले जा रहा था। रोकने पर भी वह नहीं रुका, जिसके चलते उसने गोली चलाई थी। उसने समीर पर सीधे गोली नहीं चलाई थी, लेकिन गोली के छर्रे उसे लग गए।