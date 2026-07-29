Noida News: ग्रेनो में आकर्षक लाइटें लगेंगी
Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । ग्रेनो इस दिवाली पूरी तरह बदला-बदला नजर आएगा। प्राधिकरण ने शहर
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। ग्रेनो इस दिवाली पूरी तरह बदला-बदला नजर आएगा। प्राधिकरण ने शहर को सजाने-संवारने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। योजना के तहत शहर की प्रमुख रोटरी, चौराहों और मुख्य सड़कों को आकर्षक लाइट से रोशन किया जाएगा। सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि दिपावली से पहले सभी सजावट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बार खास फोकस प्राधिकरण भवन और अन्य सार्वजनिक इमारतों पर रहेगा। इन इमारतों पर डायनामिक फसाड लाइट लगाई जाएगी। इन लाइट की मदद से बुर्ज खलीफा की तर्ज पर किसी संदेश, लोगों या वीडियो को दीवार पर दिखाया जा सकेगा।
अधिकारियों को निर्देश है कि तकनीक और इंस्टालेशन का काम अक्टूबर से पहले निपटा लिया जाए। सितंबर के अंत में प्रस्तावित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) को ध्यान में रखते हुए काम की समय सीमा घटाई जा सकती है। उनका कहना है कि यूपीआइटीएस से लेकर दीपावली तक पूरा शहर सजा-संवरा दिखना चाहिए, ताकि आने वाले मेहमानों और स्थानीय लोगों को भव्य सजावट देखने को मिले। इसी वजह से टेंडर और साइट वर्क अभी से शुरू कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इस बार रोशनी, फाउंटेन और फसाड लाइट के जरिए ग्रेटर नोएडा को एक इंटरनेशनल लुक दिया जाए।---
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