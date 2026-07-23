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Noida News: ग्रेटर नोएडा में 13 सेक्टरों के पार्क जगमग होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। प्राधिकरण का विद्युत अभियांत्रिकी विभाग अंधेरा दूर करने के लिए हाईमास्ट एलईडी लाइटें

Noida News: ग्रेटर नोएडा में 13 सेक्टरों के पार्क जगमग होंगे

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट के 13 सेक्टरों के पार्क और प्रमुख सार्वजनिक स्थान हाईमास्ट एलईडी लाइट से जगमग होंगे। प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। लगभग 100 हाईमास्ट एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इससे अंधेरे की समस्या दूर होने के साथ बिजली की भी बचत होगी। अधिकारी के मुताबिक दिवाली से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा ईस्ट क्षेत्र के सेक्टर ओमिक्रोन-2, 3, म्यू-1, थीटा, सिग्मा-2,3,4, और ज्यू-2 के पार्कों में हाईमास्ट एलईडी लाइट लगाने का काम किया जाएगा। सेक्टर-36 के गेट नंबर-4 पर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी।

इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इन सेक्टरों में कुल 49 हाईमास्ट लाइट लगाई जानी है। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के सेक्टर-2, 3, 12 और टेकजोन-4 समेत पांच सेक्टरों के पार्कों को भी हाईमास्ट एलईडी लाइट से जगमग किया जाएगा। इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है।

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