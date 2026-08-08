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Noida News: चोरी की बाइक समेत दो बदमाश पकड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा,ओमेक्स गोल चक्कर से । सेक्टर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले दो आरोपियों को

Noida News: चोरी की बाइक समेत दो बदमाश पकड़े

Noida News: ग्रेटर नोएडा। सेक्टर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले दो आरोपियों को शनिवार को ओमेक्स गोल चक्कर से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की एक बाइक और दो अवैध चाकू बरामद हुए। आरोपियों की पहचान अफजल और इमान निवासी कल्याणपुरी ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई। इमान फिलहाल सिरसा गांव में किराये के मकान में रह रहा था।

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