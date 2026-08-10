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Noida News: गड्ढों और जलभराव की रिपोर्ट बनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को बारिश के बाद हुए

Noida News: गड्ढों और जलभराव की रिपोर्ट बनाई

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को बारिश के बाद हुए गड्ढों और जलभराव की रिपोर्ट तैयार की। उपजिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सूरजपुर परगना गांव में क्षेत्रीय लेखपाल ममता चौधरी ने टीम के साथ भ्रमण किया। इस दौरान गांव में उन्हें जगह-जगह जलभराव और खुले गड्ढे मिले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गड्ढों से किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। मार्गों के मध्य में बिजली के तार बिखरे पड़े हैं। उन्होंने गड्ढे भरने और पानी निकालने के लिए प्राधिकरण को पत्र लिखा है।

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